CORES Development start de ontwikkeling van de Antwerpse Friendshipsite

CORES Development start, in een partnerschap met AG VESPA en i.s.m. de Stadsbouwmeester, de ontwikkeling van de Friendshipsite aan het Antwerpse Eilandje. Momenteel wordt het gebouw op de site nog deels verhuurd maar eind 2018 lopen de huidige huurcontracten af. Het markante gebouw zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouwproject met een residentiële en commerciële invulling.

Begin 2016 kocht CORES Development 8 kantoorgebouwen in Antwerpen. Het meest bekende daarvan is de Friendship-building, in Antwerpen beter bekend als ‘de Chiquita-building’. Het Friendship-gebouw aan de Rijnkaai is een naam die klinkt als een klok in het Antwerpse. Het is uiterst zeldzaam dat een gebouw van deze omvang en op een dergelijke locatie op de markt komt. Het gebouw wordt momenteel nog gedeeltelijk verhuurd en de huidige huurders blijven er tot eind 2018.

Samenwerking CORES Development, AG VESPA en Total

Naast het Friendshipgebouw bestaat de site nog uit een servicestation (Total), een perceel op de hoek van de Rijnkaai en de Amsterdamstraat (AG VESPA) en een braakliggend terrein tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai (AG VESPA). De site op het Eilandje ligt op het kruispunt van 3 wijken met een eigen karakter en ontwikkeling: Oude Dokken, Cadixwijk en Montevideowijk. Door het samenvoegen van de verschillende percelen wordt het mogelijk om een geïntegreerd en kwaliteitsvol project te voorzien op deze strategische zichtlocatie.

Herontwikkeling Friendshipsite

De Friendshipsite zal een nieuwe, hoofdzakelijk residentiële bestemming krijgen. Op deze locatie is woonruimte in plaats van kantoorruimte meer aangewezen en ligt in de lijn van het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Eilandje’ . Dat betekent dat het bestaande gebouw zal worden afgebroken. Het huidige gebouw is immers zwaar verouderd en ongeschikt voor wooneenheden.

Architectuurwedstrijd

CORES Development heeft, in een partnerschap met AG VESPA en in samenwerking met de Stadbouwmeester, een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een stadontwerper-architect met (inter)nationale uitstraling. De opdrachtgevers hebben de ambitie om voor deze belangrijke locatie in de stad - tussen Scheldekaaien, Binnenstad en Eilandje - een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject te voorzien. Het woonprogramma moet worden aangevuld met een levendige en aantrekkelijke stedelijke plint met integratie van een Total servicestation en een ondergrondse parking.

De opdracht is dubbel: naast een stedenbouwkundig luik moet er ook een architectonisch boeiend gebouw worden voorgesteld, met visie op hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. In twee fasen zullen een aantal geschikte kandidaten geselecteerd worden die de kans krijgen om een wedstrijdontwerp in te dienen. Midden 2018 volgt de beslissing over de weerhouden kandidaat en het winnende ontwerp.