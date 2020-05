Corona : 62 overlijdens en 60 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis

De voorbije 24 uur zijn er 62 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van COVID-19 gemeld, wat het totaal op 8.707 brengt. De voorbije dagen is een dalende trend te zien. Het gaat om een afname met 'ongeveer 5 procent per dag', aldus interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht.

Er werden in de afgelopen 24 uur ook 60 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. 'De trend van de voorbije dagen is gestabiliseerd. Er was geen stijging noch een daling op te merken in de voorbije zeven dagen. We blijven wel mooi onder de honderd hospitalisaties', zegt Van Gucht. In totaal lagen er 2.222 patiënten in het ziekenhuis, van wie 478 op intensieve zorgen en 299 met ademhalingsondersteuning. Het aantal mensen op intensieve zorgen steeg op 24 uur tijd met 2 patiënten, maar ook daar tekent zich een dalende trend op van 'ongeveer 5 procent per dag' de voorbije dagen