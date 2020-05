Corona: Trends blijven licht dalen

We leven niet allemaal even streng de coronamaatregelen na, en dat zorgt voor ergernis en soms frustratie. In het begin van de lockdown was er vooral samenhorigheid, samen tegen de onzichtbare vijand. Nu de regels stilaan versoepelen is dat anders. We begrijpen niet goed waarom de ene al wat meer mag dan de andere. Normaal gedrag is dat volgens socioloog Walter Weyns van de Universiteit Antwerpen.