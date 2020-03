Corona bier als compensatie voor langere levertermijn door coronavirus

Het Antwerps LED bedrijf ‘Vintage Ledlight‘ geeft sinds kort hun klanten een gratis Corona biertje als compensatie van lange levertermijnen van LED lampen.

Het zat er enige tijd aan te komen dat ook Belgische bedrijven hinder zouden ondervinden van het Corona virus. Daarom besloten de twee broers van Daele, zaakvoerders van Vintage Ledlight, een ludieke actie uit te werken voor hun klanten.

Met het Corona virus ligt 80% van de productie in China stil waardoor de levertermijnen op bepaalde artikels veel langer zijn als normaal. "Gelukkig is het grotendeel van het gamma ruim voorradig maar toch zien we dat onze klanten de eerste hinder ondervinden op sommige artikels door het Corona virus. Daarom proberen we onze 150 verkooppunten in de Benelux en externe klanten tevreden te houden met een leuke extra bij elke bestelling die in back-order geplaatst zal worden. We staan dagelijks in contact met onze Chinese fabrikanten waarbij we verwachten dat het probleem binnen enkele weken zal opgelost zijn.“ zegt: sales & marketing manager Dieter van Daele.