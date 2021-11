Corona bij ophaaldienst: geen gft-ophaling in bepaalde regio's

In verschillende gemeenten uit onze regio ondervindt de ophaaldienst hinder. Volgens Igean komt die hinder door de besmettingscijfers die blijven stijgen. Een aantal ophalingen werd daarom deze week al geschrapt.

“De gevolgen van de stijgende besmettingsgraad heeft een impact op onze geplande dienstverlening in de regio. Die ophaalkalender is deze en volgende week al lichtjes gewijzigd omwille van de feestdagen van 1 en 11 november, maar wordt noodgedwongen verder bijgestuurd”, laat Igean weten in een persbericht.

“Een kwart van de chauffeurs die dagelijks uitrijden, is momenteel afwezig omwille van ziekte en quarantaine-verplichtingen”. Een aantal geplande ophalingen wordt daarom geschrapt. Ook een inhaalronde kan niet worden voorzien.

Concreet gaat het deze week over volgende zones:

• Brasschaat: gft in alle zones (2, 3 en 4 november)

• Kontich: huisvuil op 3 november

• Mortsel: gft in zone A (5 november) en B (4 november)

• Boechout: snoei (4 november)

• Rumst: snoei (4 november)

• Borsbeek: snoei (5 november)

• Hove: snoei (5 november)

"We vragen dan ook uitdrukkelijk aan inwoners van deze gemeenten om hun container of afvalzak niet aan de straatkant klaar te zetten of – als deze al buiten zou staan – opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde opnieuw aan te bieden. Hoe deze situatie verder zal evolueren is momenteel moeilijk in te schatten", laat Igean nog weten.

(Themabeeld: © Pixabay)