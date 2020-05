Corona: laagste aantal overlijdens sinds 23 maart

Er zijn de afgelopen 24 uur in ons land 198 nieuwe gevallen van het coronavirus bijgekomen, waarvan 26 in woonzorgcentra. Dat brengt het totale aantal besmettingen op 57.455. Van die 198 besmettingen komen er slechts 8 uit Vlaanderen.

In diezelfde periode werden 39 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 23 mensen genezen werden verklaard. Er liggen nu nog 1.302 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan 249 op intensieve zorgen. 129 patiënten moeten beademd worden.

Er waren de afgelopen 24 uur ook 23 nieuwe overlijdens, waarvan 16 in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum. Dat brengt de totale dodentol van het coronavirus in ons land op 9.334.