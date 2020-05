Corona : Lichte stijging aantal opnames in kliniek, maar dalende trend

Er zijn de afgelopen 24 uur 116 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. Dat is opnieuw een lichte stijging. Maar er is wel een dalende trend.

De afgelopen 24 uur werden 110 nieuwe overlijdens genoteerd. 116 mensen werden opgenomen in de kliniek en 290 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

Met de 110 overlijdens komt het totaal aantal op 8339. Er werden 272 nieuwe besmettingen genoteerd de voorbij 24 uur.

Meer in het ATV-nieuws

(foto @belga)