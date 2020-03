Corona-maatregelen regering - Shoppingcenters blijven open

Ceusters, de grootste beheerder van shoppingcenters in ons land, laat weten dat de winkelcentra ook de komende weken open blijven, tijdens de normale openingsuren - ook tijdens het weekend. Dankzij ernstige inspanningen, zoals o.m. het voorzien van handgels en de extra inzet van poetsteams, was het de voorbije weken al mogelijk om in alle comfort verder te winkelen. Om dit ook de komende weken te blijven garanderen, volgt de beheerder nu ook onverwijld de maatregelen op die de federale regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.

Concreet zijn er enkele aanpassingen waar onze winkeliers en shoppers van o.a. Wijnegem best rekening mee houden. Zo zullen alle horecazaken sluiten, en dit tot en met 3 april. Alle non-food handelszaken sluiten enkel en alleen tijdens het weekend de deuren, en dit eveneens tot en met 3 april.

Intussen blijven tijdens de weekdagen alle handelszaken in de shoppingcenters open. Alle winkels die essentiële diensten leveren - zoals voedingswinkels en apothekers - blijven ook tijdens het weekend open. Net als drive-ins en take-away voedingszaken.

“We wijzen er graag op dat we in de shoppingcenters al sinds enkele weken de noodzakelijke voorzorgen nemen. Zo zijn er voldoende handgels en zakdoekjes voorzien en wordt er extra schoongemaakt door de poetsteams. Zowat alle deuren in de centra gaan ook automatisch open en er is voldoende ruimte om genoeg afstand te nemen van elkaar. Onze klanten blijven dus ook de komende weken meer dan welkom.” Axel Ceusters, COO van Ceusters.