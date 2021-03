Nieuws Corona Scan om besmettingen bij bedrijven te voorkomen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Telewerken is een van de belangrijke maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen. Toch zijn er bedrijven waar het fysiek niet mogelijk is om iedereen van thuis uit te laten werken. Bij Umicore in Hoboken en Atlas Copco in Wilrijk bijvoorbeeld. Daar gebruiken ze de Covid Industry Risk Scan van Agoria, een goeie checklist om na te gaan hoe je zo veilig mogelijk werkt met personeel op de werkvloer.