122 nieuwe besmettingen in ons land

De voorbije 24 uur zijn in ons land opnieuw 122 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat zijn er iets minder dan de balans van zondag, toen waren er 150 nieuwe besmettingen.

Er waren ook 23 nieuwe opnames in de ziekenhuizen en 11 nieuwe sterfgevallen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano over de stand van het coronavirus in ons land. Het totale aantal besmettingen ligt nu op 59.348, de ziekte eiste in ons land al 9.606 mensenlevens. Van de 11 nieuwe overlijdens gebeurden er 8 in het ziekenhuis en 3 in een woonzorgcentrum. In de ziekenhuizen zijn nu 17.477 patiënten opgenomen. Van die patiënten liggen er 116 op intensive care, of 5 meer dan de voorbije 24 uur. In totaal zijn 24 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Het aantal besmettingen met COVID-19 heeft inmiddels de kaap van 7 miljoen overschreden. Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties, testten tot hiertoe al zeker 7.016.794 mensen positief op het coronavirus. De Verenigde Staten tellen het meeste aantal besmettingen (1.942.363), gevolgd door Brazilië (691.758), Rusland (467.073), het Verenigd Koninkrijk (287.621) en India (258.090). Voorts zijn er momenteel ook al zowat 402.874 mensen aan het virus overleden. Daarvan zijn 110.514 overlijdens voor rekening van de VS. Het Verenigd Koninkrijk staat op de tweede plaats met 40.625 overlijdens, gevolgd door Brazilië (36.455), Italië (33.899) en Frankrijk (29.158).