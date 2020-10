Wie in Kontich rondloopt, kan daar aan veel ramen spreuken zien hangen. Spreuken zijn het met opbeurende boodschappen. Want begin oktober is het altijd de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Om daar, zeker in deze moeilijke tijden, extra aandacht op te vestigen staan de ramen van Kontich dus vol met spreuken. Om je toch wat gelukkiger te maken.