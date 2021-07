Corona trekt opnieuw streep door Niel Plage

Door de aanhoudende coronacrisis gaat Niel Plage, het jaarlijkse strandfestival op de Heideplaats van de gemeente, ook dit jaar niet door. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist.

Met onder meer een beachvolleybaltoernooi, een petanquetoernooi, een strandbar, een zandkastelenbouwwedstrijd voor kinderen en een felgesmaakte Q-Party is Niel Plage doorgaans een van de hoogtepunten in de zomerkalender van de Rupelgemeente. Omwille van de coronamaatregelen wordt dit meerdaagse strandfestival nu afgelast.

“We nemen deze moeilijke beslissing met pijn in het hart, al zijn we overtuigd dat het op dit ogenblik de enige juiste is. We kijken alvast met veel goesting uit naar de zomer van 2022, om een absolute knaleditie van Niel Plage in de stijgers te zetten”, zo belooft waarnemend burgemeester Steven Mattheus.

Foto Niel Plage Facebook