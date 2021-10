De wekelijkse markt in Rumst is op sterven na dood. Tien jaar terug stond er op woensdagnamiddag nog een twintigtal kramen, nu vindt amper één dapppere slager de weg nog naar het dorpscentrum. Een handvol marktkramers heeft dan weer wel de drukke passage in deelgemeente Reet ontdekt. Rumst buigt zich nu over wat er moet gebeuren met de officiële markt.