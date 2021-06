Corona-uitbraak in rusthuis, maar... "geen paniek"

In rusthuis De Vaeren in Reet is er een corona-uitbraak. Na tests bleken in totaal dertien bewoners en drie medewerkers besmet. Dat is uiteraard geen goed nieuws, maar toch ook geen reden meer tot paniek. Want zij die positief hadden getest, kenden geen grote klachten. Het bewijst volgens de directie dat de vaccinatie werkt. Je kan nog wel corona krijgen, maar je wordt er dus niet ernstig ziek van. Zelfs niet de meest kwetsbaren onder ons.