Corona-vaccinaties gaan niet meteen voor soepele bezoekersregeling zorgen

Voor de tweede dag op rij gaat het de goede kant op met de coronacijfers. Zo daalt het reproductiegetal verder, wat erop wijst dat de epidemie aan kracht verliest. Er liggen minder mensen in het ziekenhuis met covid-19 dan een week geleden, het aantal overlijdens daalt en ook het aantal besmettingen neemt af. Dat is ook te merken in heel wat gemeenten in onze regio. In Antwerpen raakten er op twee weken tijd nog 1772 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er bijna 50 minder dan gisteren. In nog dertien andere gemeenten is er ook een daling. Soms zelfs vrij uitgesproken zoals in Brasschaat, Zoersel en Boechout. In 11 gemeenten is er helaas nog wel een stijging te noteren. Meestal gaat het om een kleine toename, behalve in Wuustwezel en Zandhoven. Antwerpen 1772 (-49 tov cijfer gisteren) Essen 158 (-2) Brasschaat 150 (-9) Brecht 107 (-6) Schoten 105 (+3) Wuustwezel 100 (+7) Kapellen 83 (+2) Kalmthout 79 (+2) Zoersel 70 (-12) Stabroek 63 (-2) Zwijndrecht 61 (-2) Boechout 57 (-15) Kontich 56 (-2) Edegem 51 (+1) Mortsel 46 (-5) Malle 44 (-3) Zandhoven 43 (+12) Schilde 40 (-4) Wommelgem 38 (+1) Boom 34 (+2) Aartselaar 32 (=) Ranst 30 (-4) Rumst 29 (=) Wijnegem 29 (+1) Schelle 26 (+1) Hemiksem 24 (=) Borsbeek 19 (-1) Hove 16 (+1) Niel 14 (=) Lint 10 (=)