Corona Walks: nieuwe tentoonstelling Stephan Vanfleteren

Topfotograaf Stephan Vanfleteren pakt in het Antwerpse Fotomuseum uit met een nieuwe tentoonstelling: Corona Walks. Verstilde portretten als reflectie van de wandelingen die hij tijdens de lockdown maakte. De beelden zijn een extraatje bij Vanfleterens grote overzichtstentoonstelling, die nog altijd te bezichtigen is in het Fotomuseum. Daar zijn intussen al 134.000 mensen naar gaan kijken. Een nooit geëvenaard record.