Coronabesmettingen blijven stijgen, daling in stad Antwerpen

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, met 15 procent, tot gemiddeld 509,7 per dag, in de week van 31 augustus tot 6 september. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano donderdag.

Daarmee stijgt het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie naar 89.691 gevallen.

Gemiddeld werden 20,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging van 4,6 procent. In totaal zijn in ons land 19.188 opgenomen wegens covid-19.

Er stierven in die periode dagelijks gemiddeld ook 2,4 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 1,6 procent. Het aantal overlijdens komt daarmee op 9.917. In ons land zijn er momenteel 58,2 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (-7 procent).

Opvallend: in Antwerpen-stad en de districten zijn er 20 besmettingen minder dan gisteren. De andere gemeenten in onze regio blijven min of meer stabiel. Wijnegem en Edegem zitten nog wel hoog boven de alarmdrempel. Gisteren was er geen enkele besmetting in Lint en dat is ook vandaag zo. Ook in Schilde is er geen enkele besmetting.

Antwerpen 400 Schoten 11 Edegem 10 Mortsel 10 Brasschaat 9 Zwijndrecht 9 Essen 8 Boom 7 Kapellen 7 Wijnegem 7 Kontich 6 Rumst 6 Schelle 6 Brecht 5 Kalmthout 5 Aartelaar 4 Hemiksem 4 Stabroek 4 Wuustwezel 4 Hove 3 Borsbeek 2 Niel 2 Ranst 2 Zandhoven 2 Zoersel 2 Boechout 1 Wommelgem 1 Malle 1 Lint 0 Schilde 0

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)