Coronabesmettingen: forse stijging houdt aan

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft fors stijgen. In de week van 7 tot en met 13 september zijn er gemiddeld 807 gevallen per dag geregistreerd, een stijging met liefst 56 procent ten opzichte van de week voordien.

Hoe de situatie in Antwerpen-stad en de districten evolueert, is niet helemaal duidelijk. Boven de duizend gevallen zijn er geen precieze cijfers meer. In negen andere gemeenten is er een lichte stijging ten opzichte van de cijfers van gisteren. Zeventien gemeenten blijven status-quo. In Rumst, Niel en Boechout is er een lichte daling.

(Foto: © Pixabay)