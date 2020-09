Coronabesmettingen: Piek bij 18-jarigen, verdubbeling bij 70-plussers

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft toenemen, maar het tempo lijkt de voorbije drie dagen lichtjes af te nemen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano woensdag gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 1.374 nieuwe coronagevallen per dag. Dat is een stijging met 60 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal nieuwe infecties stijgt nu al sinds een 19-tal dagen, maar de voorbije dagen vertoonden de weekgemiddelden een minder steile stijging. Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem zei te hopen de komende dagen op een plateau te geraken. Volgens Van Gucht zullen we "enkel met de inzet van iedereen de curve kunnen stabiliseren en misschien zelfs op termijn opnieuw naar beneden krijgen."

Proportioneel tekenen de 10- tot 20-jarigen momenteel het grootste aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus op. De meeste besmettingen situeren zich echter niet zozeer bij de schoolgaande jeugd, maar vooral bij de jongvolwassenen die de middelbare school verlaten hebben. "Er tekent zich momenteel een duidelijke piek af bij de 18-jarigen", aldus viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

Van Gucht merkte op dat er ook nog altijd een belangrijke toename van het aantal besmettingen is bij de oudere generaties. Bij de 70-plussers was er de afgelopen week een verdubbeling van het aantal infecties in vergelijking met de zeven dagen ervoor. "Die categorie loopt net het grootste risico op complicaties, ziekenhuisopnames en jammer genoeg soms ook overlijdens. We moeten er dus goed over blijven waken dat het virus niet verder kan overgaan op de oudere leeftijdsgroepen, om zo de impact voor de volksgezondheid te beperken", aldus de viroloog.

