Coronabesmettingen: stijging houdt aan

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. In de week van 28 augustus tot 3 september kwamen er gemiddeld 470 besmettingen bij. Dat is een stijging van 9 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg van 15 naar 17 per dag. Er sterven nu iedere dag 3 mensen aan de gevolgen van het virus.

Ook in Antwerpen en de districten gaat de curve opnieuw omhoog naar gemiddeld 373 besmettingen per dag. Gisteren was dat nog 365. En nog in elf andere gemeenten is er een stijging, onder meer in Stabroek, Edegem, Mortsel en Hove. In zeven gemeenten is er een lichte daling. Borsbeek, Aartselaar en Zwijndrecht zijn de sterkste dalers. Enkel in Lint blijft het aantal nieuwe besmettingen voorlopig op nul staan.