Het gemiddeld aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is in de week van 6 tot 12 september gestegen naar 779. Dat is een stijging met 52 procent tegenover de week voordien. Het aantal besmettingen verdubbelt alle twaalf dagen.

Vrijdag 11 september waren er 1.139 nieuwe gevallen op een dag, zo is woensdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. Het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie komt op 94.795 gevallen.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is van 9 tot 15 september gestegen naar 32,6 per dag, een stijging met 57 procent. In totaal zijn in ons land nu 19.393 mensen opgenomen wegens covid-19.

Het aantal doden steeg van 6 tot 12 september met gemiddeld 2,9 per dag (+25 procent). Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat op 9.930.

Antwerpse regio

In bijna alle gemeenten in onze regio stijgt het aantal besmettingen of blijft het cijfer status quo. Enkel Boechout en Borsbeek tekenen een lichte daling op in de voorbije 14 dagen. In Lint - dat lange tijd vrij bleef van infecties - is er nu 1 geval vastgesteld. Het aantal infecties in Antwerpen-stad baart zorgen: daar stijgt het aantal explosief van 100 tot 1100. Er worden geen cijfers meer meegedeeld van de aparte districten, dit cijfer gaat dus over Groot-Antwerpen.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)