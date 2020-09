Coronabesmettingen: zesde dag op rij een stijging

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt opnieuw fors.

In de week van 1 tot en met 7 september waren er 547 nieuwe gevallen per dag. Dat is een stijging met 22 procent ten opzichte van de week voordien. Het is al voor de zesde dag op rij dat er weer een stijging is.

De tabel met de dagelijkse cijfers ziet er wel heel anders uit vandaag, want Sciensano geeft vanaf nu enkel nog de cijfers per 14 dagen. In Antwerpen zijn er bijvoorbeeld dus op veertien dagen tijd 803 nieuwe besmettingen geteld. Door de nieuwe manier van tellen zitten nog meer gemeenten boven de alarmdrempel. In het kleine Lint zijn er al twee weken geen nieuwe gevallen meer geregistreerd.

Antwerpen 803

Schoten 27

Mortsel 24

Boom 19

Brasschaat 17

Zwijndrecht 17

Edegem 13

Aartselaar 12

Wijnegem 12

Brecht 10

Essen 10

Kontich 10

Borsbeek 9

Rumst 9

Kalmthout 8

Wuustwezel 8

Hemiksem 7

Kapellen 7

Niel 6

Schelle 6

Stabroek 6

Boechout 5

Wommelgem 5

Ranst 4

Hove 3

Malle 3

Zoersel 3

Zandhoven 2

Schilde 1