Coronacijfers: 550 ziekenhuisbedden bezet

Het aantal patiënten dat wordt opgenomen met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen blijft toenemen. Woensdag waren 550 bedden bezet, tegen 505 dinsdag. Dat blijkt uit een nieuwe update van gezondheidsagentschap Sciensano.

Gemiddeld werden de voorbije zeven dagen 57,1 nieuwe opnames per dag geteld. Dat zijn er 61 procent meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Van de 550 coronapatiënten die woensdag in de ziekenhuizen verbleven, lagen er 95 op de dienst intensieve zorgen

Ondertussen blijft het aantal vastgestelde besmettingen toenemen. In de periode van 14 tot 20 september werden dagelijks gemiddeld 1.425 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging van 62 procent tegenover een week eerder. De incidentie komt daarmee uit op 140 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste periode van 14 dagen, of een toename van 138 procent. In totaal hebben 106.887 mensen al positief getest in ons land.

Het aantal doden door de ziekte blijft stabiel met gemiddeld 3,7 in de periode van 14 tot 20 september. 9.959 mensen in ons land zijn al overleden aan covid-19.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)