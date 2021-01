Coronacijfers: aantal ziekenhuisopnames daalt minder snel

Het aantal patiënten die in België met covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, daalt minder snel. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week vanaf 27 december tot en met 2 januari waren er dagelijks gemiddeld 148 ziekenhuisopnames. Het gaat om een daling met 6 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Momenteel liggen er 2.125 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis, 2 procent meer dan er zaterdag werden gemeld. Van hen liggen er 480 op de afdelingen intensieve zorg (-2 procent).

Het aantal nieuwe besmettingen blijft wel fors dalen. Dagelijks kwamen er in de zeven dagen vanaf 24 tot en met 30 december gemiddeld 1.601 gevallen bij. Dat is bijna een derde minder (-31 procent) ten opzichte van de voorgaande week. Daar moet wel bij vermeld worden dat er tussen kerst en nieuwjaar tot 30 procent minder testen werden uitgevoerd.

Ook het aantal nieuwe overlijdens blijft dalen. In dezelfde periode bezweken dagelijks gemiddeld bijna 69 mensen in België aan covid-19, ruim een vijfde minder (-21,8 procent) dan in de voorgaande zeven dagen.

De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 649.169. Het totale dodental bedraagt 19.644.

