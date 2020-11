Coronacijfers: alle parameters blijven dalen

Alle parameters over de verspreiding van covid-19 blijven afnemen. Zowel het aantal overlijdens, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen zit nog steeds in dalende lijn.

In het gros van de gemeenten in onze regio is er ook een neerwaartse tendens. 23 van de 30 gemeenten in onderstaande lijst laten een daling optekenen. In Antwerpen, Schoten, Mortsel, Stabroek, Wommelgem en Hove is dat zelfs een forse daling. In Zoersel, Wuustwezel en Essen blijft het cijfer stabiel. In Brasschaat, Kontich en Kalmthout is er een kleine stijging van het aantal gevallen. Malle is een negatieve uitschieter, daar komen er 16 besmettingen bij.

Antwerpen 2138

Kapellen 127

Brasschaat 115

Schoten 113

Brecht 94

Zoersel 87

Malle 86

Edegem 82

Mortsel 80

Kontich 69

Zwijndrecht 69

Boom 63

Kalmthout 63

Stabroek 58

Aartselaar 57

Schilde 57

Wommelgem 56

Wuustwezel 55

Rumst 53

Essen 47

Ranst 46

Hemiksem 40

Niel 39

Borsbeek 34

Zandhoven 34

Boechout 33

Schelle 22

Wijnegem 21

Hove 15

Lint 15

(Foto: © Pixabay)