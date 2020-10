"De situatie in de Belgische ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging," dat schrijven GIBBIS, Santhea, UNESSA en zorgnet-Icuro. Samen vertegenwoordigen zij alle Belgische ziekenhuizen. Een lockdown is volgens hen de enige manier om een ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken. De organisaties laten weten dat ze zeer ongerust zijn over de evolutie van de tweede golf: "Mits enkele kleine nuances gaan alle voorspellingen in dezelfde richting: aan het huidige ritme zal de maximumcapaciteit van de intensieve zorg overschreden zijn over 7 à 10 dagen. Wij zullen dan verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal dan betere zorg krijgen dan de andere. Er zal geen ander alternatief zijn." Zorgpersoneel op het einde van hun krachten Er wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen: tijdelijke capaciteit wordt ingericht op parkings, woonzorgcentra stellen voor om patiënten uit de ziekenhuizen op te nemen... Beschikbare plaats of bedden zijn echter niet het voornaamste probleem. Wel het personeel om de patiënten te verzorgen. Er is een personeelsuitval van 20 tot 30%. Sommige ziekenhuizen kennen zelfs pieken tot 40%. Een recente studie toont ook dat 70% van het zorgpersoneel risico loopt een burn-out te krijgen. De organisaties klagen aan dat deze situatie niet lang meer houdbaar is.Versterking van de lockdown Op de vooravond van een nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité vragen de organisaties aan de premier en de minister-presidenten om een versterking van de huidige “lockdown-maatregelen”. Volgens de ziekenhuizen is dat de enige manier om de verspreiding van het virus halt toe te roepen. (foto © Belga)