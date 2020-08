Coronacijfers blijven dalen

Het gemiddelde aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen met het coronavirus per dag blijft afnemen in België. Er zijn nu 83.030 besmettingen gerapporteerd in België.

Het daggemiddelde in de week van 17 tot 23 augustus bedroeg 492,3 gevallen. Dat zijn er 8 procent minder dan in de zeven dagen die vooraf gingen. Er zijn volgens de laatste cijfers 9.879 mensen overleden aan het virus in België. Sciensano schrapte eerder deze week wel 121 overlijdens uit de statistieken nadat nieuwe gegevens waren geleverd uit Vlaamse rusthuizen. In de week van 17 tot 23 augustus stierven dagelijks gemiddeld zes mensen aan het virus.