Gezondheid Coronacijfers blijven dalen, maar niet spectaculair in Antwerpse regio

De cijfers. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 daalt in ons land met 29 procent en ook de ziekenhuisopnames en overlijdens blijven dalen. In onze regio echter is die daling minder spectaculair.