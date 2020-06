Coronacijfers blijven licht dalen

Er worden gemiddeld 82 bevestigde besmettingen per dag met het coronavirus gerapporteerd. Dat is een daling van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode (92 gevallen) van zeven dagen. In totaal telt ons land 61.427 COVID-19 gevallen. Dat meldt Sciensano vandaag in de jongste update.

Tot nu toe zijn in totaal 61.427 bevestigde gevallen gemeld: 34.552 gevallen (56 pct) in Vlaanderen, 19.455 (32 pct) gevallen in Wallonië en 6.361 (10 pct) in Brussel. Voor 1.059 gevallen (2 pct) waren er geen gegevens over de woonplaats beschikbaar. Gemiddeld worden er nu 5 sterfgevallen per dag (-3 pct) genoteerd, tegenover 6 in de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal komt het aantal sterfgevallen op 9.747. De gegevens van de laatste drie dagen zijn nog niet geconsolideerd, merkt Sciensano op. In de ziekenhuizen overleden gemiddeld 4 patiënten per dag (+12 pct), in aantallen evenveel als de week voordien. In de woonzorgcentra overleden gemiddeld twee patiënten per dag (-17 pct) aan het coronavirus.

Gunstige evolutie

Ook andere belangrijke indicatoren evolueren gunstig. In de laatste periode van zeven dagen waren er per dag gemiddeld 14 ziekenhuisopnames (-20 pct). Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden daalde met 17 pct tot 244 op maandag 29 juni, tegen 293 ziekenhuisbedden op 22 juni. Er werden maandag nog 41 intensive-carebedden ingenomen, tegen 42 een week eerder (-2 pct). Achttien patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en drie een ECMO-ondersteuning. Tussen begin maart en 29 juni is het aantal uitgevoerde testen in de laboratoria opgelopen tot 838.860.