Coronacijfers blijven verder dalen

De cijfers over de verspreiding van het coronavirus in ons land blijven gunstig evolueren.

Tussen 23 en 29 december werden elke dag gemiddeld 1.657 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 30 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In totaal zijn nu al 648.289 besmettingen in ons land vastgesteld. In dezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 71 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, een daling met 19,8 procent.

Het aantal sterfgevallen sinds het uitbreken van de pandemie staat nu op 19.581. Tussen 26 december en 1 januari zijn elke dag gemiddeld 145 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 16 procent tegenover de periode ervoor. Er liggen nu 2.082 mensen in het ziekenhuis met covid-19, van wie 485 op de afdeling intensieve zorgen.

(bron Sciensano - afbeelding Pixabay)