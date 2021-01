'Coronacijfers die uit scholen komen, zijn zorgwekkend'

'De cijfers die uit de scholen komen, zijn zorgwekkend.' Dat heeft intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) vanochtend in De Ochtend gezegd. Dat het testbeleid in de scholen wordt aangescherpt, is volgens Meyfroidt dan ook een goede zaak.

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt nu al enkele dagen. Tussen 18 en 24 januari zijn gemiddeld 136,6 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 19 procent in vergelijking met de week voordien. Volgens Geert Meyfroidt volgt de stijging van het aantal ziekenhuisopnames de evolutie van het virus in de samenleving. In die samenleving is er naast de circulatie van het 'gewone' coronavirus ook sprake van uitbraken met varianten. Die lokale uitbraken maken de evolutie volgens Meyfroidt ook 'veel moeilijker om te voorspellen'. 'Die onvoorspelbaarheid maakt de situatie ook moeilijker om te managen', klinkt het.

Om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, roept Meyfroidt niet alleen op om de maatregelen te volgen, maar ook om op het vlak van scholen, reizen... steeds voor de 'veilige zijde' te kiezen. 'Want we weten dat het bij een exponentiële curve snel kan gaan.'