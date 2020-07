Coronacijfers gaan de verkeerde kant uit

De Coronacijfers blijven de verkeerde kant opgaan in ons land. Voor de vijftiende dag op rij is er een toename van het aantal besmettingen. Tussen 13 en 19 juli waren er gemiddeld 193 nieuwe besmettingen per dag. Daar zitten de cijfers van afgelopen maandag nog niet bij en voor die dag zijn er nu ook al liefst 370 besmettingen bevestigd. En dat aantal kan nog stijgen.

Aantal besmettingen op week tijd

Bron: Sciensano

Antwerpen 395

Kontich 13

Ranst 12

Lint 10

Brasschaat 9

Zwijndrecht 8

Essen 6

Wommelgem 6

Zoersel 6

Edegem 5

Schelle 5

Aartselaar 4

Boom 4

Borsbeek 4

Hemiksem 4

Zandhoven 4

Malle 4