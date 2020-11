Coronacijfers gaan nog altijd de goede kant uit

Het gaat nog altijd de goede kant uit met de coronacijfers in ons land. Alle indicatoren dalen. In de week van 13 tot 19 november stierven nog 170 mensen per dag aan het virus. 15 procent minder dan de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen dalen zelfs nog sneller.

Dat is ook nog altijd te merken in onze regio. In 23 van de 30 gemeenten in onderstaande lijst zijn er minder infecties bijgekomen. In Antwerpen zijn er op twee weken tijd 2688 gevallen geregistreerd. In onder meer Edegem en Boom daalt het cijfer sterk. In Hemiksem, Boom en Schelle is er een status quo van het aantal besmettingen. In Kapellen, Zoersel, Aartselaar en Rumst komen er opnieuw infecties bij. In Kapellen gaat het zelfs om een forse stijging.

Antwerpen 2688

Schoten 135

Kapellen 128

Zoersel 119

Brasschaat 107

Mortsel 102

Edegem 93

Zwijndrecht 91

Brecht 90

Boom 83

Aartselaar 77

Kontich 76

Stabroek 74

Malle 73

Rumst 70

Wommelgem 65

Ranst 62

Kalmthout 60

Schilde 54

Wuustwezel 53

Niel 52

Essen 49

Hemiksem 45

Boechout 43

Borsbeek 38

Zandhoven 38

Schelle 33

Wijnegem 29

Hove 22

Lint 21

(Themabeeld: © Pixabay)