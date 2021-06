Nieuws Coronacijfers: Geen hoge pieken of diepe dalen meer in Antwerpse gemeenten

De coronacijfers. Er liggen nu minder dan 600 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, en dat is alweer even geleden. Er zijn ook minder overlijdens. En het aantal nieuwe besmettingen is in vrije val. Per dag leggen in ons land nog 738 mensen een positieve test af, dat is 43 procent minder dan de week ervoor.