Coronacijfers: Gemiddeld 50 ziekenhuisopnames per dag

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. In de week van 12 tot 18 september zijn er gemiddeld 1.231 besmettingen per dag geregistreerd, wat neerkomt op een stijging met 51 procent tegenover vorige week. Sinds het begin van de coronacrisis telde ons land intussen al 103.392 positieve gevallen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat langzaam maar zeker omhoog. Tussen 15 en 21 september werden gemiddeld 50 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting. Dat zijn er ruim 18 meer dan in de vorige zevendaagse periode (+59 procent). Dat blijkt dinsdag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Door de toename van het aantal hospitalisaties, worden intussen 486 ziekenhuisbedden ingenomen door mensen met covid-19. Dat is een stijging met 53 procent in vergelijking met vorige week. Er liggen 87 coronapatiënten op een afdeling voor intensieve zorg (+21 procent).

Het aantal sterfgevallen blijft stabiel, met een gemiddelde van 2,4 sterftegevallen per dag tussen 12 en 18 september. In ons land zijn sinds het begin van de coronacrisis 9.950 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Tussen 5 en 18 september bedroeg de besmettingsgraad 124,7 per 100.000 inwoners, een stijging met 117 procent.

Dat de epidemie aan kracht wint, blijkt ook uit het reproductiegetal, dat op 1,34 ligt. Enkel in de provincie Limburg ligt dat cijfer lager dan 1. Het reproductiegetal wordt door Sciensano berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames.

Limburg is ook de provincie waar het aantal bevestigde besmettingen het minst snel toeneemt. Er werden in de week van 12 tot 18 september 254 nieuwe coronagevallen gemeld, een stijging met 5 procent. In de provincie Waals-Brabant is het aantal besmettingen meer dan verdubbeld (+112 procent). In Vlaams-Brabant gaat het om een stijging met 89 procent.

Nog volgens Sciensano werden tussen 12 en 18 september 245.224 coronatestests uitgevoerd, wat neerkomt op een gemiddelde van 35.032 per dag. Bij 3,8 procent van die tests werd een besmetting vastgesteld. De positiviteitsratio ligt nog altijd het hoogst in Brussel: 7,9 procent.

