Coronacijfers: gemiddeld 93 nieuwe besmettingen per dag

Sciensano focust voor de rapporteren van de coronacijfers voortaan op gemiddelden van de laatste zeven dagen. Daaruit blijkt dat de voorbije week gemiddeld 16 nieuwe patiënten per dag in het ziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus.

Per dag werden de voorbije week gemiddeld 93 nieuwe besmettingen gemeld. De week voordien waren dat er nog 104 (min 10 procent). De voorbije week stierven gemiddeld 5 mensen per dag (min 45 procent) en werden er dus 16 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis (min 20 procent).

Alle gemiddelden blijven in dalende lijn gaan. Er waren de voorbije week dus minder besmettingen, minder sterfgevallen en minder ziekenhuisopnames dan de week voordien.

Er liggen op dit moment nog 281 personen in het ziekenhuis. 41 daarvan liggen op intensieve zorg.

