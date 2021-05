De foorkramers hebben hun hoop op een Sinksenfoor dit jaar in Antwerpen opgegeven. Ze zitten vanmiddag nog samen met de stad. Maar er zijn weinig opties. De Sinksenfoor kan sowieso niet op Spoor Oost staan deze zomer, want het vaccinatiedorp staat daar. Uitwijken naar een andere locatie is moeilijk en het is vooral een dure zaak om eenmalig uit te wijken. De optie van een Winterfoor ligt opnieuw op tafel. Maar de foorkramers zelf zitten daar niet op te wachten, omdat ze in het najaar rekenen op de kerstmarkten. Toch doen ze vanmiddag met de stad nog een poging om naar een oplossing te zoeken.