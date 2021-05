Nieuws Coronacijfers: in Kapellen en Mortsel zijn er veel minder nieuwe besmettingen.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De coronacijfers in ons land blijven naar beneden gaan. Het totale aantal covidpatië in de zieknhuizen is nu onder de 1500 gezakt. En er zijn ook minder besmettingen.