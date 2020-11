Coronacijfers: minder dan 5.000 ziekenhuisopnames

Het aantal covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen is onder de grens van 5.000 patiënten gedoken. Dat blijkt woensdag uit cijfers die bekendgemaakt zijn op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

"De druk op de ziekenhuizen neemt af, maar blijft weliswaar hoog", verklaart viroloog Steven Van Gucht. Dinsdag lagen nog 4.823 mensen met covid-19 in het ziekenhuis, tegenover 5.076 de dag voordien. Dat betekent een daling met 5 procent. Onder hen liggen 1.106 patiënten op intensieve zorgen, wat ruim 60 minder is dan de situatie maandag. Daarbij hebben 714 patiënten beademing nodig.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de week tot 24 november kwam gemiddeld uit op 282 per dag, goed voor een daling van 31 procent. In de week tot 21 november was er sprake van gemiddeld 3.142 nieuwe bevestigde gevallen per dag. Dat is 35 procent minder dan in de voorgaande week.

Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak van de pandemie komt uit op 561.803. Ook het aantal overlijdens blijft dalen. In de week tot 21 november blijkt volgens de gegevens van het online dashboard van Sciensano dat er gemiddeld 162,4 overlijdens per dag waren door covid-19. Hier gaat het om een daling met 15,1 procent.

In de periode van 14 dagen tot en met 21 november is er sprake van 485,5 besmettingen per 100.000 inwoners (-64 procent). "De trend van de voorbije weken zet zich door", aldus Van Gucht. "Na een korte vertraging van de daling lijkt een sterke daling van aantal besmettingen zich opnieuw in te zetten."

Uit telefoongegevens blijkt dat de mobiliteit in ons land wat is toegenomen. Dat komt omdat het werk en de school opnieuw hervat zijn na de herfstvakantie, verklaart de viroloog. Hij benadrukt dat het belangrijk blijft om thuis te werken en de sociale contacten te blijven beperken.

(Bron en themabeeld: © Belga)