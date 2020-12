Coronacijfers: opnieuw meer ziekenhuisopnames

Er liggen opnieuw meer coronapatiënten in het ziekenhuis. 3213 om precies te zijn. Dat zijn er meer dan zondag werd gemeld. Voor het eerst in weken zijn de ziekenhuisopnames dus niet meer gedaald. En het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt nog maar licht.

Op veertien dagen tijd zijn er in de stad en de districten 1557 besmettingen bijgekomen. Dat zijn er maar twintig minder dan in de tabel van gisteren. In maar 11 andere gemeenten zijn er ook enkele infecties minder, maar geen grote dalingen dus. Integendeel. In 8 gemeenten stijgen de aantallen. In Schilde en Wuustwezel tellen ze acht en negen besmettingen meer. En in acht gemeenten kwamen er evenveel besmettingen bij als de twee weken voordien.



Antwerpen 1557

Zoersel 111

Brasschaat 104

Schoten 100

Brecht 93

Kapellen 78

Malle 76

Schilde 66

Stabroek 58

Kalmthout 52

Mortsel 50

Wuustwezel 49

Edegem 47

Rumst 47

Essen 44

Wommelgem 40

Zwijndrecht 37

Borsbeek 34

Kontich 33

Boechout 30

Wijnegem 26

Boom 24

Hemiksem 22

Aartselaar 22

Lint 21

Ranst 19

Schelle 19

Niel 18

Zandhoven 16

Hove 14



(Themabeeld: © Belga)