Coronacijfers: Ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen verder

De positiviteitsgraad, de verhouding van het aantal positieve testen op het totale aantal coronatesten uitgevoerd in ons land, is gestegen tot 5,6 procent over het hele land. Dat werd vrijdag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum.

"Dit wijst op een intense verspreiding van het virus", aldus woordvoerder Steven Van Gucht. Het aantal besmettingen stijgt nog altijd, tot gemiddeld 1.629 de voorbije week, maar de stijging bleef wel beperkt tot 8 procent. "De stijging vlakt dus verder af. Het is onduidelijk hoe dit verder zal evolueren, of het zal stabiliseren of niet", aldus Van Gucht.

Het aantal ziekenhuisopnames, gemiddeld 69, en het aantal overlijdens, gemiddeld 7, blijft sterker toenemen. Voor de overlijdens is er zelfs sprake van een verdubbeling tegenover de week voordien. Maar Van Gucht hoopt dat de vertraging in het aantal besmettingen zich ook zal doorzetten bij ziekenhuisopnames en overlijdens. "De trend bij de 70-plussers is hiervoor bepalend."

De grootste toename van het aantal besmettingen blijft zich nog altijd voordoen bij twintigers. Bij kinderen en tieners is er dan weer sprake van een stabilisatie. Ook bij 70-plussers ziet men nog een toename, al vlakt die verder af. Het Nationaal Crisiscentrum wijst er wel op dat er sinds kort ook weer corona-uitbraken zijn in woonzorgcentra, met name in Brussel en in Wallonië. "Dat is verontrustend."

Qua regio blijft Brussel een coronabrandhaard, met een daggemiddelde van 352 besmettingen (+5 procent), en Antwerpen (272 besmettingen, +2 procent). In Waals-Brabant (-16 procent) en Luik (-2 procent) was er dan weer sprake van een daling van het aantal positieve gevallen.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)