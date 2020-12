Coronacijfers zijn bepalend voor aanpassingen coronamaatregelen

Het Overlegcomité, met alle regeringen van ons land, buigt zich vandaag opnieuw over de coronacijfers en de maatregelen die daar tegenover staan. Versoepelingen lijken niet op tafel te liggen. Of er nieuwe strengere maatregelen komen, nu de coronacijfers opnieuw in stijgende lijn gaan, is niet duidelijk.

De coronacijfers zijn niet goed. Het aantal besmettingen heeft sinds oktober een sterke duik gemaakt, maar ligt nog te hoog en toont de voorbije dagen opnieuw een stijging. Het belangrijkste punt op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen vanmiddag is dan ook de evaluatie van die coronacijfers. De beleidsmakers zullen er de huidige maatregelen tegen het licht houden en buigen zich over screening, vaccinatie en quarantainecontrole. Versoepelingen lijken niet aan de orde. Dat onder meer de MR al weken aandringt op uitzonderingen voor de feestdagen, lijkt nu de cijfers weer de hoogte ingaan, van tafel. Het vorige Overlegcomité stelde voorop om pas te versoepelen als het aantal besmettingen daalt onder de 800 per dag en het aantal ziekenhuisopnames drie weken lang onder 75 per dag komt, en daar zitten we nog lang niet aan.

Komen er verstrengingen?

Of verstrengingen op de agenda staan, is ook niet duidelijk. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke sloot die woensdag in de Kamer evenwel niet uit. Hij verwees onder meer naar de striktere handhaving, met hogere boetes voor lockdownfeestjes en opgedreven controles op telewerk. 'Maar er zijn ook andere maatregelen waarover moet worden nagedacht in de schoot van het Overlegcomité', zei Vandenbroucke. Ook gisteren in de Kamer herhaalde hij dat het Overlegcomité steevast op basis van de cijfers aan de slag gaat. De minister wilde evenwel niet vooruitlopen op eventuele beslissingen. De focus vandaag zal dus waarschijnlijk liggen op het toepassen van huidige maatregelen en het versterken van de controle, met name op het gebied van quarantaine en testen voor mensen die terugkeren uit rode zones in het buitenland, maar ook op de plicht tot telewerken.

De vergadering van vanmiddag begint om 14.00 uur in het Egmontpaleis en kan geruime tijd duren aangezien ook ander punten, zoals de Brusselse kilometerheffing, op de agenda staan.

