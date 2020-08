Coronacrisis duwt Kinepolis in het rood

Minder goede cijfers voor Kinepolis. De bioscoopgroep heeft tijdens de eerste zes maanden van het jaar verlies geboekt.

Het coronavirus dwong Kinepolis om maanden lang de deuren van de filmzalen te sluiten. Pas in juni volgde een voorzichtige heropstart... mét mondmaskers en met veel meer ruimte tussen de bezoekers in de filmzalen. Als gevolg zag Kinepolis het aantal bezoekers met ruim 54 procent dalen tot 8,1 miljoen en bijgevolg ook de omzet. Toch heeft Kinepolis er vertrouwen in dat wanneer de externe omstandigheden weer meezitten, de groep "snel terug resultaat" kan boeken.Kinepolis zegt de cashpositie nauwgezet te bewaken.

(foto © Belga)