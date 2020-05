De Coronacrisis duwt steeds meer mensen in armoede, dat merken ze onder meer bij hulporganisatie Moeders voor Moeders

De VZW stelt vast dat er nu meer mensen bij hen komen aankloppen voor hulp dan voor de crisis. Vaak gaat het om jonge gezinnen of alleenstaande ouders. Moeders voor Moeders ziet de toekomst somber in. Heel wat mensen dreigen door de crisis hun job te verliezen waardoor volgens de organisatie een nog grotere groep in armoede zal belanden.