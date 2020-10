Er staat maar geen rem op het aantal coronabesmettingen in ons land. Tussen 4 en 10 oktober zijn er nu al gemiddeld 5.057 besmettingen per dag bijgekomen. Da's een stijging met 93 procent in vergelijking met de week voordien. Bijna een verdubbeling dus. En ook de laatste cijfers zijn alweer ronduit alarmerend. Het crisiscentrum vreest dat we deze week nog dagen met meer dan 10.000 gevallen zullen kennen.