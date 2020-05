Coronacrisis slaat hard toe in horeca : kans dat één op drie zaken niet meer open gaat

Het is niet ondenkbaar dat een derde van de restaurants en cafés in ons land failliet gaat door de coronacrisis. Dat zegt econoom Peter De Keyzer vandaag in Het Laatste Nieuws

Maandag gaan een aantal nieuwe versoepelingen in, maar voor de horeca zijn er nog geen vooruitzichten. Het enige wat zeker is, is dat cafes en restaurants al zeker niet open mogen voor 8 juni. Horeca Vlaanderen vraagt nieuwe steunmaatregelen en een duidelijk perspectief. En dat is niet ongegrond. Volgens econoom Peter De Keyzer is er een heel groot faillissementsrisico voor horecaaken "Een op drie zou wel eens niet meer kunnen opgengaan".

Zelfs voor de coronacrisis hadden verschillende horecazaken het al moeilijk met de invoering van de witte kassa. Nu komt er de sluiting omwille van de volksgezondheid bovenop. Vooral voor zaken met een hoge vaste kost van huur en dergelijke en startente zaken wordt het moeilijk.

(Bron HLN - foto PIxabay)