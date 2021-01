Geen eindejaarsreizen, maar jeugdkampen zijn opvallend genoeg erg in trek. De Antwerpse organisatie Activak heeft al 30 tot 40 procent meer inschrijvingen voor zomerkampen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het lijkt erop dat ouders zeker willen zijn van een plek voor hun kind ... en we allemaal duidelijk nood hebben aan perspectief.