Coronamaatregelen in Kapellen

Daar de verspreiding van het coronavirus in België nog niet is ingedijkt, vragen de federale, Vlaamse en provinciale overheden aan de gemeentebesturen met klem om (extra) maatregelen te nemen.

Daarom heeft de gemeente Kapellen beslist om alle publiek toegankelijke indoorevenementen en –activiteiten in gemeentelijke gebouwen af te gelasten, minstens tot en met vrijdag 3 april 2020. Het gaat om álle geplande activiteiten in

zalen LUX, BIZ, ’t Kerkske, Eskapade, EXPOG, De Kroon en ’t Kaartershuisje

sporthallen Centrum, Hoogboom en Putte

bibliotheken Centrum en Putte

BKO’s Park, Zilverenhoek, Putte en Hoogboom

gemeenteschool De Platanen

gemeentehuis Beukenhof.

Indien van toepassing worden tickets voor activiteiten of huurgelden terugbetaald.

Ook werd beslist om het gemeentelijk zwembad voor het publiek te sluiten van morgen, vrijdag 13 maart, tot en met vrijdag 3 april 2020. Het coronavirus ontwikkelt zich immers goed in een vochtig en warm milieu zoals de kleedkamers van het zwembad. Op verplichting van de Vlaamse overheid werd eerder al beslist om dienstencentra

’t Bruggeske en ’t Ertbrandje te sluiten tot en met maandag 13 april 2020, inclusief de afgelasting van alle activiteiten die de dienstencentra organiseren.

Blijven (tot nader order) wel open voor het publiek (volgens de reguliere openingsuren):

het Administratief Centrum

bibliotheken Centrum en Putte (uitsluitend voor uitleen)

BKO’s Park, Zilverenhoek, Putte en Hoogboom (uitsluitend voor opvang)

de Academie voor Muziek & Woord (uitsluitend voor lessen, want alle activiteiten en optredens worden afgelast)

gemeenteschool De Platanen (voor de lessen)

gemeentehuis Beukenhof (uitsluitend voor huwelijken).

Mogelijk worden deze maatregelen later nog verlengd of verstrengd, al dan niet in samenspraak met of opgelegd door hogere overheden.

Verder beveelt de gemeente organisatoren die activiteiten organiseren in niet-gemeentelijke gebouwen in Kapellen, aan om het gezond verstand te laten zegevieren én activiteiten uit te stellen of af te gelasten als dat kan. Als ze geplande activiteiten toch laten plaatsvinden, wordt hen gevraagd om de nodige maatregelen te nemen en de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum te beperken.

(foto : Google Street View)