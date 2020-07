Mensen beseffen nog altijd niet hoe ernstig de ziekte is. Dat zegt Anthony uit Kontich. Hij raakte in april besmet met covid 19. En hij is nu nog altijd met een zware revalidatie bezig. Anthony is 32 en lag 3 weken in coma. De ziekte is zo zwaar en zijn lichaam zo aangetast, dat hij bijna alles opnieuw moet leren.