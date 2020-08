Virtueel bezoek zwembad Veldstraat voor Open Monumentendag

Op 13 september vindt de 32ste editie van Open Monumentendag plaats. Vanaf vandaag kan iedereen op www.openmonumentendag.be in het programma duiken. Momenteel zijn er 159 activiteiten te beleven in 138 monumenten in Vlaanderen. Wie een blik op het programma werpt, merkt als snel dat behalve fysieke activiteiten zoals wandelingen en fietstochten ook digitale belevingen deel uitmaken van Open Monumentendag 2020. Helemaal coronaproof dus! Iedereen die interesse heeft kan nog tot 28 augustus activiteiten inschrijven.

Alle lokale organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om coronaproof activiteiten te organiseren waarbij afstand tussen bezoekers gegarandeerd kan worden. Daarnaast werken de Open Monumentendag-activiteiten dit jaar met reservaties en worden bezoekers aangemoedigd om in hun eigen kleine bubbel op pad te gaan, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen. Activiteiten zijn nog onder voorbehoud van verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Tot op vandaag gaat Open Monumentendag op 13 september dus door.

Virtuele wandeling zwembad Veldstraat

Het zwembad in de Veldstraat is het oudste bewaard gebleven openbaar zwembad van de stad Antwerpen. Het art-decogebouw uit 1932 bestond oorspronkelijk uit een 33 meter lang zwembad met kleedcabines, een turnzaal en een badhuis met 24 badkamers. Bij de renovatie in 2006-2009 werden het zwembad, de kleedkamers en een deel van de badkamers in hun oorspronkelijke staat hersteld. Het zwembad- en stoombadencomplex won in 2009 de Vlaamse Monumentenprijs door haar functioneel en architecturaal geslaagde herbestemming. Maak hier een virtuele wandeling door het gebouw.

(foto © Felixarchief Antwerpen)